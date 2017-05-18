طرحت شركة مايكروسوفت رسمياً خدمتها الجديدة والتى أطلقت عليها Microsoft Teams ضمن 181 دولة حول العالم وبعدد لغات تصل إلى 19 لغة مختلفة وتأتي الخدمة الجديدة، كجزء من حزمة تطبيقات 365 Office.

وتعتبر خدمة Microsoft Teams بمثابة خدمة تعتمد على شبكة الإنترنت تستهدف الشركات والمؤسسات حيث تمكن الخدمة العمل الجماعي في الفرق والإدارات المختلفة في الشركات. يستطيع موظفو المؤسسات إنشاء قنوات ومجموعات متخصصة بداخل المؤسسة لدعم فرق عملهم بتوفير خاصية الدردشة ورسائل خاصة ومكالمات صوتية وفيديوية بالإضافة إلى العمل الجماعي على الملفات المؤمنة داخل النظام وذلك عن طريق تكاملها مع خدمات Office 365 مثل SharePoint و Word وExcelوPowerPoint .

كما حصلت الخدمة على إمكانية دعم الفرق العامة بحيث يمكن لأي شخص ضمن المنظمة اكتشاف تلك الفرق والانضمام إليها، وحماية معلومات القنوات والمحادثات والملفات بما في ذلك الأرشيف وتجهيزات مثل دعم قارئات الشاشة والشاشات عالية التباين والتنقل من خلال لوحة المفاتيح فقط.

كما تدعم الخدمة السحابية OneDrive والرموز التعبيرية وصور Giphy المتحركة، بالإضافة إلى ميزة المحادثات المترابطة ، كما تقدم الخدمة ميزة روبوتات الدردشة الكتابية bots، بحيث تتواجد هذه الميزة ضمن خدمة مايكروسوفت الجديدة بشكل مدمج عن طريق إطار عمل Bot Framework.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت لأول مرة عن هذه الخدمة في شهر نوفمبر الماضي، حيث وفرت الخدمة على شكل نسخة معاينة فقط ضمن 181 بلداً حول العالم، وقامت الشركة بإطلاق النسخة العامة من الخدمة خلال الربع الأول من عام 2017.

وبدأت أكثر من 50 ألف منظمة باستعمال Microsoft Teams منذ الإعلان عن نسخة المعاينة، كما أضافت الشركة منذ ذلك الحين هناك أكثر من 100 ميزة جديدة مثل تعزيز تجربة الإجتماعات مع القدرة على جدولة الإجتماعات الصوتية والفيديوية مع مشاركين محددين والاتصال الفردي المباشر عن طريق الأجهزة المحمولة بما في ذلك العاملة عبر أنظمة أندرويد وآي أو إس وماك وويندوز ونسخة الويب المعتمدة على المتصفح.

وأكد مصطفى عبيد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة CI Capital والتي تصنف كواحدة من بنوك الاستثمار المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن الشركة تعتمد على انظمة وخدمات Office 365 مثل Microsoft Teams في العمل الجماعي في الفرق والإدارات المختلفة في الشركة. كما تمكنت الشركة من تحسين الكفاءة والإنتاجية عن طرق تيسير العمل الجماعي السريع والمترابط علي المعلومات والملفات التي يتيح ربط الإدارات المختلفة التي تتعامل في التداول وإدارة محافظ العملاء الاستثمارية مما حقق قيمة مضافة للعملاء وللشركة.

وعن طريق Microsoft Teams و خدمات Office 365 تتمكن المؤسسات من تحسين الكفاءة والإنتاجية من خلال توفير خدمات متواصلة ومتوافرة دائمًا تتيح للناس الاستفادة من الإمكانيات الجديدة وتقنيات التعاون. وفي عصر تهيمن فيه الاختراقات الأمنية على العناوين الرئيسية، فإن إدارة المخاطر الأمنية في أي مؤسسة هي أولوية أولى ولذلك تهتم مايكروسوفت بتقديم الميزات الأمنية الجديدة في Office 365.