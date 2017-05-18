قنا.. يتفقد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي ، غدا، عددا من الأصول المملوكة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بمحافظة قنا، حيث سيتفقد فندقي “إيتاب” و”نفتيس” العائم وذلك بعد إنتهاء أعمال تطوير وصيانة جميع الأقسام حسب متطلبات السياحة.

القاهرة.. يحضر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، غدا، فعاليات ختام بطولة هليوبوليس الدولية الثانية لذوي القدرات الخاصة في رياضتي تنس الطاولة و السباحة ، المقامة على ملاعب نادى هليوبوليس بمصر الجديدة بمشاركة عددمن الفرق العربية.

القاهرة - باريس .. تختتم، غدا، فعاليات المؤتمر السنوي القضائي الدولي العشرين المنعقد بباريس ، بمشاركة وفد مصري برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق .

القاهرة - أديس بابا .. تختتم، غدا، فعاليات المنتدى الأفريقى للتنمية المستدامة المنعقد حاليا ف العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة مصر ممثلة في وزارة التخطيط.

القاهرة- طهران.. تنطلق، غدا، انتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الثانية عشر منذ تأسيس النظام الجديد لحكم البلاد في عام 1979.

القاهرة .. يكرم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في السادسة من مساء غد، 160 أسرة من شهداء الوطن بمقر الزمالك، وذلك تقديرا لتضحيات الشهداء من أجل الوطن.

القاهرة .. من المقرر أن تتاح كافة منافذ توزيع معرض ” اهلا رمضان ” فى جميع المحافظات، غدا، من خلال 122 موقعا، ويستمر حتى 26 مايو الجاري.

القاهرة .. يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، غدا وحتى 27 مايو الجاري، الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي استشاري اضطرابات كهرباء المخ والصرع بالولايات المتحدة الأمريكية .

الغردقة.. تستقبل مدينة الغردقة ، غدا، فعاليات المهرجان الأول للفنون التراثية والحرف اليدوية لحفظ الموروث الثقافي لمصر.

الغردقة.. تستكمل ،غدا، فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه في دورته العشرين والمقام بمدينة الغردقة، لمناقشة إدارة موارد المياه وتكنولوجيا المعالجة والتغيرات المناخية وأنظمة الاستشعار والقضيا المتعلقة بالزراعة والري.

القاهرة .. تختتم، غدا ، “بطولة السفارات لكرة القدم” التي تشارك فيها 13 سفارة أجنبية في مصر.

القاهرة .. تحيي أوركسترا ميونخ للوتريات والإيقاع، في الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

دمنهور.. تحيي فرقة ” الأخوة أبو شعر” الفنية، في الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور.

القاهرة .. تحيي فرقة ” سواريه ” الفنية بقيادة ياسر سليمان، فى الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا على مسرح معهد الموسيقى العربية .

الاسكندرية .. يستضيف مسرح سيد درويش” اوبرا الاسكندرية”، فى الثامنة من مساء غد، حفل موسيقى ” اليونان” .

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، فى السابعة والنصف من مساء غد، حفلا للإنشاد الصوفي تحييه فرقة ” الحضرة”، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية .

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى الثامنة من مساء غد، حفلا غنائيا يحييه الفنان ” شادى مؤنس”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .

الإسماعيلية.. يلتقى فريقا الأسماعيلي والمقاولون العرب، فى الخامسة من مساء غد، على استاد الإسماعيلية، وذلك فى إطار مباريات الأسبوع 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم .

أسوان.. يلتقى فريقا النصر للتعدين والأنتاج الحربى، فى السابعة والنصف من مساء غد، على استاد اسوان، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع 29 من الدورى الممتاز لكرة القدم .

القاهرة-زغرب .. يلتقى منتخبا أسبانيا وانجلترا لكرة القدم تحت 17 سنة ، في الثامنة من مساء غد،على استاد فارتكسا الكرواتى، وذلك فى إطار مباراة النهائى فى بطولة اوروبا تحت 17 سنة.

القاهرة- مدريد.. يلتقى فريقا غرناطة واسبانيول، فى التاسعة إلاربع من مساء غد، على ملعب ملعب نويفو لوس كارمينيس، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال38 فى الدورى الاسبانى لكرة القدم .

القاهرة .. تغادر بعثة فريق نادى الزمالك القاهرة، غدا، تتجه الى تونس استعداد لمواجهة اهلى طرابلس الليبى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل .

القاهرة.. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، صباح غد،استعدادا لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.