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محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية
خالد فودة محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية

2017-05-18 16:09:06
محيط: أ. ش. أ

اعتمد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة نتيجة امتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي 2016-2017.

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية 92 % بينما بلغت نتيجة المرحلة الاعدادية 80.21 %، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشاد المحافظ  في بيان وزعه اليوم الخميس 18 مايو 2017، بالجهد المبذول من رجال التربية والتعليم بالمحافظة ..كما وعد بتكريم جميع الأوائل للشهادات العامة بالمحافظة.

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