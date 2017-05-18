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الجبير: نتوقع مشاركة 37 زعيما في قمة الرياض
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي

الجبير: نتوقع مشاركة 37 زعيما في قمة الرياض

2017-05-18 16:10:08
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قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه من المتوقع مشاركة 37 زعيمًا في قمة الرياض.

وأعلن الجبير، خلال مؤتمر صحفى اليوم، بحسب «روسيا اليوم»، أن المملكة تتفق مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الجبير أن رؤية الولايات المتحدة تتفق مع السعودية بشأن القضاء على الإرهاب والتصدي لإيران، مشددا على أن الرئيس الأمريكي أكد ضرورة امتثال طهران لبنود الاتفاق النووي.

وقال الجبير “نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من التدخل في شؤون الدول الأخرى”، مشيرا إلى أن القمة الخليجيةـ الأمريكية تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.

ولفت الوزير السعودي إلى أنه سيجري خلال زيارة ترامب التوقيع على عدد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة .. موضحا أن زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن كانت ناجحة ومهدت لزيارة الرئيس ترامب إلى الرياض.

وأشار إلى أنه تأكد حتى اليوم “حضور 37 رئيس دولة و6 رؤساء حكومات” لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تعد الأولى من نوعها.

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