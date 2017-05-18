أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن العلاقات بين روسيا الاتحاد الأوروبي لا تدعو للارتياح، مشيرا إلى أن موسكو تهتم بعودة العلاقات إلى المسار الطبيعي.

وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي في نيقوسيا اليوم الخميس حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية- “لقد تطرقنا الى الوضع بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وهذا الوضع لا يدعو للارتياح”.

وأضاف “نحن مهتمون بعودة الحوار الى مساره الطبيعي على أساس الاحترام المتبادل”، وطالب وزير الخارجية الروسي بروكسل بالتوقف عن “اللعب في اتجاه واحد فقط “، حتى تتحسن العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.