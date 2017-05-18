طرحت وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.

وذكرت المالية -عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 814ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 881ر19%، وسجل أقل عائد 19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 698ر19%، في حين سجل أعلى عائد 83ر19%، وأقل عائد 149ر19%.