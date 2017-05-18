أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطتي صرف صحي بنطاق المحافظة، بعد مخاطبة الوزارة للموافقة على تلك المشروعات باعتبارها من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016 .

وقالت المحافظ -في تصريحات اليوم الخميس- إن الوزارة وافقت على إقامة محطة صرف صحي على مساحة 625 مترا مربعا تبرع بها أحد المواطنين بحوض (دفشو ثان البستان )بزمام جمعية كوم دفشو بمركز كفر الدوار، وعلى إقامة محطة صرف صحي على مساحة 600 متر مربع تبرع بها أحد المواطنين بعزبة القرنشاوى زمام جمعية بردلة بمركز كفر الدوار.

وأضافت إن الموافقة جاءت بعد استيفاء موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة وتعهد الأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والمواقع دون أي تعديات .