تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أعمال الإنشاءات والتجهيزات النهائية لمستشفى أرمنت المركزي تمهيداً لافتتاحها رسمياً.

وأشار وزير الصحة والسكان -في بيان اليوم الخميس- إلى أن التكلفة الإجمالية للإنشاءات والتجهيزات الطبية بلغت 250 مليون جنيه، وأن المستشفى يتكون من 7 طوابق و112 سرير و24 سرير عناية مركزة و7 أسرة للإفاقة و21 سرير غسيل كلوي و8 حضانات، كما يضم 4 غرف عمليات كبرى، وغرفتي عمليات صغرى و 10 أسرة إفاقة وسكن للأطباء.

كما يحتوي المستشفى على 13 عيادة خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ به 4 أسرة إنعاش و7 أسرة ملاحظة و4 فرز وقسم للأشعة به رنين مغناطيسي وأشعة سينية واشعة الصبغة وأشعة السونار وقسم للمناظير ومعمل تحاليل وقسم للنساء والولادة وقسم للأسنان.

ووجه وزير الصحة والسكان بتدريب طاقم الفنيين والتمريض على الأجهزة الجديدة، وزيادة عدد التمريض إلى 13 بدلا من 7 في العناية المركزة، كما وجه بتوفير طاقم آلات عظام كامل لجراحات المفاصل بالمستشفى.

وأشاد الوزير بالتجهيزات الطبية الحديثة بمواصفاتها العالمية الموجودة بالمستشفى قائلاً “الأجهزة الموجودة بهذا المستشفى ليست موجودة في أي مستشفى في مصر وأحلام أي طبيب يعمل في الطب موجودة بهذا المستشفى”.