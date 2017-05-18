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الداخلية الإيرانية تنشر القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية
انتخابات في ايران

الداخلية الإيرانية تنشر القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

2017-05-18 15:58:37
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نشرت وزارة الداخلية الإيرانية القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية التي ستجري غدا الجمعة.

وبعد انسحاب مرشحين اثنين هما محمد باقر قاليباف وإسحاق جهانجيري، تضم القائمة أسماء 4 مرشحين هم الرئيس الحالي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد، ومصطفى مير سليم، ومصطفى هاشمي طبا، بحسب «روسيا اليوم».

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية بشكل تدريجي، وذلك على عكس القرار الذي اتخذ من قبل بإعلانها بشكل كلي.

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