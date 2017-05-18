انا شاب 29 عام تحديت الكل وتزوجت انسانة وعارضت اهلي واقاربي وكانت لطيفة وطيبة لحد ما رجعت لاهلي وتغيرت تماما واهلها يمنعوها مني وكل لما يحصل مشكلة يقولي لي طلقها وللاسف طلعوا اساتذة في المحاكم وعلي الرغم من عندي طفل واسكن عندهم بالبيت ومش عاوز اطلقها عشان ابني واحافظ علي بيتي ماذا افعل كل مرة يهددوني بالقايمة والذهب والمؤخر ماذا افعل الحياة بقت بيني وبيت زوجتي كأننا اخوات في منزل واحد شجار كل يوم زهقت زهقت ماذا افعل ووالدتها متسلطة جدا وابوها بالدنيا ولكن غير موجود بها تماما ماذا افعل .

خالد - مصر

حكمة معروفة ونرددها كثير ورغم بساطتها إلا أنها بديعة عن حق ، الشيء اللي تخاف تخسره اخسره عشان تبطل تخاف

فيما يبدو أنهم ادركوا جيداً نقطة ضعفك واستغلوها بكل أسف اسوأ استغلال لن ألوم علي طيبتك لكن كل ما في الأمر ، رائع جدا ان تتمسك بزوجتك وطفلك وتحرص تمام الحرص علي عدم خراب البيت ، لكن ماذا عنهم ماذا عن زوجتك ، لماذا لا تكون حريصة بنفس الدرجة ، لكنها طالما مصرة أنها تمشي ورا كلام أهلها مهما كانت درجة صحته او خطأه فما المناع أن تتركها تتحمل عاقبة اختيارها

ما المانع أن تترك لهم الجمل بما حمل وليكن ذلك بشكل مؤقت ، لأن علاج زوجتك هو الطلاق لأنه سيكون أكبر رادع بالنسبة لها ، رغم أني لم أنصح قاريء اياً كان بأن يطلق زوجته لكني هذه المرة أنصحك بان تلبي لها طلبها ، لمسلحتك ومصلحة الطفل ومصلحتها هي أيضاً ، حتي تتوقف تماما عن الشكوى ولتضعها وأهلها أمام أنفسهم ، وإن لم يعلموا بقيمتك فسيعلموا بمدي ما ارتكبوه من جرم في حق ابنتهم وفي حق حفيدهم الصغير الذي لا ذنب له دعها تتعلم الدرس جيداً وتدرك أن الطلاق ليس بالأمر الهين ، ولو كان كذلك لما كان عند الله ابغض الحلال

من جهتك أنت عليك بتنفيذ ما طلبته بكل هدوء واريحية ، ثم بعد ذلك ارتك لها الساحة لتواجه نفسها لعل ذلك يكون درس قاس تتعلم منه أن الزواج ليس نزهة ولا فسحة ولا هو رحلة ولا لهو ولعب إنما شراكة مقدسة واجب والتزام ومسئولية وتضحية وغير ذلك كثير من المعاني السامية النبيلة التي لا تحتاج زوجتك أن تتعلمها ، ونامل أن يكون الطلاق ولو مؤقتا درس قاس تتعلم منه كل معاني الحياة الحقيقية وتعرف ان الاهل مهما كان درجة حبهم لن يكون بمقدورهم إعاد ابنته التي طلبت الطلاق دون سبب سوي البطر فقط ولتتعلم زوجتك جزاء البطر علي نعمة أنعم الله عليها بها ، هذا إن كنت صادقا في كل ما قلته عنها وإن لم تكن قد تجنيت عليها فجعلتها تطلب الطلاق وتصر عليه ، في كل الأحوال سواء كنت الجاني أم الضحية فالمصلحة الآن تقتضي ان تطلقها ليراجع كل منكما نفسه بعيداً عن قيود الآخر ، فالطلاق شر لكنه قد يكون في باطنه الرحمة والخير استعن بالله وجه له امرك واطلب منه التيسير والتوفيق لما فيه صلاحك وصلاح عائلتك واطمئن طالما انك لم تقصر وطالما انك مرتاح الضمير فلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً