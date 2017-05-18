افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس منتدى التسويق “مخرجات البحث العلمي ” بأكاديمية البحث العلمي بالوزارة، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي.

وأشار الوزير إلى مبادرتين جديدتين لدعم الاختراعات والابتكارات الجديدة المبادرة الأولى هي إطلاق حاضنة العقول المصرية لاستقبال الموهوبين من الطلاب بكل المراحل الدراسية و الباحثين والمخترعين، وتقدم الحاضنة 75 ألف جنية دعم لكل فكرة يثبت جديتها وقابليتها للتنفيذ و فائدتها للمجتمع.

ووجه الوزير الدعوة لكل صاحب فكرة بحثية أو اختراع للتقدم لأكاديمية البحث العلمي والتواصل مع الحاضنة لتبنى اختراعه مؤكدا على وضع إمكانات الجامعات والمراكز البحثية في خدمة الباحثين والمخترعين بالإضافة إلى الدعم الأكاديمي من المتخصصين، وكذلك تقديم منح دراسية لأصحاب الأفكار المتميزة بالجامعات الحكومية والخاصة ومنح خارجية بالتعاون مع قطاع البعثات بالوزارة، مشيرا إلى عقد مؤتمر صحفي دوري لعرض نتائج العمل الخاص بالحاضنة الجديدة.

كما نوه الوزير إلى مبادرة إطلاق رالي لتصنيع أول سيارة مصرية بدعم يصل إلى 37 مليون جنية وتهدف المبادرة لتجميع واحتضان كل جهود ومحاولات تصنيع سيارة مصرية كهربائية أو غير كهربائية تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي للوصول إلى تصنيع أول سيارة مصرية على أرض الواقع.

ودعا الوزير كل من لديه مشروع متميز في هذا الإطار للمشاركة في الرالي، موضحا أن الميزانية المخصصة للمشروع تشمل دعم المخترعين للمسابقة و إنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات إلى جانب دعم المراكز البحثية التابعة للوزارة والأكاديمية للمشروع في توفير كافة الإمكانات التي يحتاجها الباحثون.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي للمشروعات البحثية المقدمة وتضمنت أولا مشروع زيادة إنتاجية القمح ونجح في رفع الإنتاجية وخفض التقاوي وتقليل المياه المستخدمة بنسبة 20- 22% ،و المشروع القومي للنهوض بإنتاجية وتسويق الأرز الهجين والذى نجح في تحقيق أرباح من 750مليون جنيه إلى مليار وربع المليون جنية وتوفير مساحة62500 فدان من الأرض المنزرعة.

كما استمع إلى مشروع تطوير صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي بسوهاج والتي تمثل أهمية كبيرة لما يتمتع به الحرير المصري الذى تنتجه مدينة أخميم من سمعة عالمية ويساهم في توفير دخل اقتصادي كبير لمصر من خلال تصدير الحرير المنتج إلى جانب الصناعات الجانبية التي تتبعه بإعادة تدوير كل المواد الخام للتصنيع في صناعة عصير التوت و شاي التوت، و وحدة معالجة واعادة استخدام المياه الرمادية في الاستزراع السمكي والزراعات بدون تربة وبهدف توفير 2 مليار متر مكعب مياه سنويا.

وأوضح أنه تم إنشاء 16 وحدة حتى الآن بدعم ومشاركة أكاديمية البحث العلمي بتوقيع اتفاقات تعاون مع المحافظات والجهات المختلفة لإنشاء وحدات التحلية بعدد من المساجد و المدارس و الجهات الحكومية بالإضافة لإنشاء وحدة بمقر الأكاديمية، و سيتم دعوة الجهات الراغبة لتطبيق النموذج للاطلاع عليها.

كما استمع عبد الغفار إلى عرض مشروع محطة مركزات الطاقة الشمسية ببلبيس ويعد أحد أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بميزانية 5 ملايين جنية وتساهم الأكاديمية في دعمه بشكل كبير، ووحدة معالجة الصرف الصحي للقرى الصغيرة ونجح المشروع في تطبيق التجربة على قرية العادل بالفيوم بالتعاون مع محافظة الفيوم والجامعة المصرية اليابانية وبتطوع جميع العاملين في المشروع الذين نجحو في توفير خطوط صرف صحى للقرية وإعادة استخدام المياه في الزراعة وجارى انشاء وحدة لإنتاج الكهرباء من القمامة لتصبح القرية نموذج في إعادة تدوير المصادر المتاحة وبعد العرض.

و أشاد بمستوى المشاريع المقدمة وما تتميز به من لمس حاجات وقضايا المواطن وعلى رأسها الأمن الغذائي ومشكلة المياه، مشيرا إلى انعكاس ذلك على شعور المواطن المصري بأهمية البحث العلمي ودوره في خدمته، وأكد على تقديم الدعم المادي واللوجستي المطلوب لهذه المشروعات.

وفى نهاية اللقاء استمع الوزير لتقرير حول نجاح تجربة اطلاق أول 8 شركات تكنولوجية من الحاضنة التكنولوجية التي أنشأها البرنامج القومي لأكاديمية البحث العلمي لدعم الأفكار الجديدة.