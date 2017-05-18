تقدم دفاع المطرب الشعبى “نادر أبو الليف”، باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح الهرم، بحبس المطرب سنتين وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالقتل الخطأ، بعدما صدم بسيارته عربة “كارو”، يستقلها شخصان بميدان الرماية، ومن المقرر أن ينظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الهرم.

وكان الفنان نادر أبو الليف، أعلن فى وقت سابق عن عقده جلسة للتصالح مع أسرة الطفل، الذى تسبب فى وفاته عن طريق الخطأ بعدما صدمه بسيارته، مشيرًا إلى أن الخلاف انتهى بهذه الجلسة، التى تمت برعايا من لاعب المنتخب الوطنى السابق أحمد حسن.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل الفنان بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما استمعت لأقواله، التى أكد خلالها أنه كان يسير فى طريقه وفوجئ بعربة كارو يقودها شخص، وبجواره شاب صغير فى العقد الثانى من عمره تسير عكس الاتجاه، فحاول تفاديها إلا أنه اصطدم بها عن غير قصد، ما تسبب فى انقلاب العربة وسقوط الشخصين، وتوفى أحدهما.