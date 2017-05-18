التحفظ على 28 من عائلة «حسن مالك» و21 شركة ومدرسة2017-05-18 15:30:41
قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس اللجنة، التحفظ على 28 فرداً من عائلة حسن مالك، القيادي الإخواني؛ وهم: “جيهان أحمد أحمد محمد، خديجة حسن مالك، عمر حسن مالك، حمزة حسن مالك، أنس حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء عز الدين يوسف مالك، حسام عز الدين يوسف مالك”.
وبالإضافة إلى ذلك، تقرر التحفظ على كل من “محمود عز الدين يوسف مالك، محمد عز الدين يوسف مالك، الفت عز الدين يوسف مالك، مصطفى السيد علي مسعد، صفوان عباس حسان خضر، أحمد فؤاد عبد المجيد حجاج، بهجت أحمد أحمد السيد قشلان، سليمان عبد الرحمن السيد، بهيج محروس بهيج حسن، منى مسعد عبد الوهاب جمعة، عبد العليم سعد محمد عبد الرحيم، محمد زكريا محمد محمود، حمادة محمد أحمد محمد، أحمد محمد عبد اللاه حامد، محمود محمد عبد اللاه حامد، منى عبد المنعم عيد سيد، شاذلية محمد عبد اللاه حامد، حافظ جبريل علي علي، أحمد سامي زكي السيد، أحمد مصطفى أحمد عبد الحليم”؛ وذلك لثبوت انتماء ودعم هذه الشركات والأفراد، إلى جماعة الإخوان.
وقامت اللجنة، بتنفيذ التحفظ على الشركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير، وشركة أبو الهول للاستيراد والتصدير، والعمل يسير بهما بشكل طبيعي وعلى وجه معتاد.
وكلفت اللجنة، شركة مصر للسياحة، بإدارة شركة الأندلس للسفر والرحلات، وشركة المنصورة للرحلات بمدينة المنصورة، وهما من الشركات السياحية التي ثبت انتمائها لجماعة الإخوان.
وتضمن قرار اللجنة، التحفظ على 12 شركة؛ وهي:
1- شركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان.
2- شركة كابيتال ماركتس انستيوت.
3- شركة الاريج للملابس الجاهزة.
4- شركة الأندلس للاستثمار العقاري والمقاولات.
5- شركة كواترو للاستثمار العقاري.
6- الشركة العربية للمقاولات والتصميمات الهندسية.
7- شركة السرايا جروب.
8- شركة الفرسان ايجيبت للتجارة والتوريدات مواد البناء.
9- شركة المؤشر “محمد زكريا عبد العزيز إمام”، بمدينة نصر.
10- شركة بروفيت 100 للاستثمار العقاري، بالتجمع الخامس بالقاهرة.
11- شركة طيبة للمقاولات العمومية، بالغردقة.
12- مركز وادي النيل للطباعة والنشر، بعابدين القاهرة.
كما قامت اللجنة، بإبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية، بشأن المخالفات المالية والإدارية ببعض المدارس المتحفظ عليها؛ وهي مدارس:
1- مدرسة دار الحنان الخاصة للغات بنين وبنات.
2- مدرسة المقطم الدولية للغات.
3- مدرسة المنارة الخاصة بالمنيا.
4- مدرسة الواحة للغات والدولي.
5- مدرسة نور الدولية.
6- مدرسة الفتح الخاصة ببنها.
7- مدرسة أمجاد الخاصة لغات.
8- مدرسة منابع العلوم التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية بالجيزة.
9- مدرسة العلا جاردن التابعة لإدارة جنوب الجيزة.
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