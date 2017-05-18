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هذه الأدوية لا تفطر في رمضان
الشيخ أحمد صبري - الداعية الإسلامية

هذه الأدوية لا تفطر في رمضان

2017-05-18 15:27:53
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أكد الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أن هناك بعض الأدوية لا تُفطر حال تناولها، نهار رمضان.

وأضاف في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “8 الصبح” عبر فضائية “dmc”، اليوم الخميس، أن هناك نوع من الحبوب يتم وضعها تحت اللسان، لا تفطر مثل حبوب الضغط، وكذلك البخاخ المستخدم لعلاج مرضى الربو.

ولفت إلى أن قيء الحامل، بسبب حملها لا يفطرها.

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