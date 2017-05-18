أرعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع المصابين إلى 20 حالة فى الحريق الذى نشب صباح اليوم، الخميس، بالطابق الخامس داخل هيئة التأمينات الاجتماعية - شارع الألفى من شارع 26 يوليو وسط البلد “القاهرة”.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع المصابين تم إسعافهم بمكان الحادث وغادروا، فيما تم نقل حالة واحدة تعانى من اختناق إلى مستشفى صيدناوى للتأمين الصحى، لافتا إلى أن جميع الحالات كانت اختناقات نتيجة للأدخنة.

وأشار “مجاهد” إلى تواجد 6 سيارات إسعاف مجهزة بفريق طبى على أعلى مستوى لاستقبال الحالات بموقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية لهم، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمستشفيات المحيطة لموقع الحادث، وهى الهلال والمنيرة ودار الشفاء والقبطي وصيدناوى ومعهد ناصر لاستقبال أى مصابين.