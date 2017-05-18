خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 3.2 مليار جنيه، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 666.862 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالصفقات بالبورصة المصرية 875 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 58.4 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 29.4 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه 27.5 مليون على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 12952 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 12000 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 591 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1380 نقطة.