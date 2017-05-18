قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا نية لتخفيف الأحمال الكهربائية، خلال شهر رمضان أو فصل الصيف الحالي، مؤكدا بوجود فائض واحتياطي يصل إلى 6 آلاف ميجا.

وأضاف في مداخلة على شاشة المحور، أن الوزارة لديها استعداد كامل لفصل الصيف وشهر رمضان، وأيضا لديها خطة متكاملة للتعامل مع أي أعطال مفاجئة، مُشيرًا إلى أنه تم رصد 18 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء بمحافظات جنوب مصر والصعيد، بالإضافة إلى وجود فرق طوارئ جاهزة ومتابعة لكل الأعطال الموجودة.

ولفت إلى الوزارة خصصت الخط الساخن 121، وهو رقم الطوارئ لاستقبال كافة الشكاوى والأعطال الكهربائية من أعطال وسرقات، مُشيرًا إلى أن هذا الرقم خاص بشركة منفصلة عن الوزارة وتم التعاقد معها لتكون متفرغة فقط للشكاوى والأعطال الكهربائية التي يبلغ عنها المواطنين.. وأوضح أنها استقبلت حتى الآن نحو مليون و300 ألف شكوى، تم الرد على 99% منهم.