وزيرا المالية الفلسطيني والاحتلال يبحثان فتح معبر الكرامة على مدار الساعة2017-05-18 15:05:19
قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إنه التقى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي “موشيه كحلون” أمس، وذلك ضمن اللقاءات الدورية المنصوص عليها في الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، لتسوية العديد من الملفات المالية وذلك بما يضمن المصالح الفلسطينية.
وأوضح - في بيان للوزارة - أنه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات المالية العالقة والحقوق الفلسطينية، خصوصاً تلك التي تتصل بالمحاسبة وفواتير المقاصة المفقودة التي لا يستلمها الجانب الفلسطيني، والمبالغ التي تحتجزها إسرائيل والتي يجب تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية.
وأكد وزير المالية أنه تم - خلال اللقاء - بحث تشغيل معبر الكرامة على مدار الساعة دون إغلاق، “من أجل تسهيل التنقل والسفر على أبناء شعبنا، وإنهاء المعاناة التي يواجهونها على المعبر”.
وأثار بشارة ضرورة استمرار البنوك الإسرائيلية تقديم خدمات المقاصة وعدم الإحجام عنها، كما تم الاتفاق على تقوية التحاسب والمراجعة ودقة تزويد الجانب الفلسطيني بالمعلومات المحاسبية، بما يضمن المصالح الفلسطينية.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن هذا اللقاء يأتي لاحقاً للقاء المانحين الدوليين الذي بموجبه شدد بشارة على ضرورة إيفاء الطرف الإسرائيلي بالتزاماته حسبما تنص الاتفاقيات.
وفي السياق، ذكر موقع (واللا) العبري أن من ضمن ما أطلقت عليه إسرائيل “حزمة الفوائد الاقتصادية”، التي ستمنح للفلسطينيين قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم رصد 3 ملايين شيكل (الدولار 3.6 شيكل) لتطوير العمل وزيادة ساعات العمل على معبر الكرامة، والذي سيساهم بشكل كبير في تقليص ساعات الانتظار للمسافرين الفلسطينيين.
وبحسب الموقع العبري - الذي حصل على بعض التفاصيل المتعلقة بخطة تطوير عمل المعبر، ونشرها اليوم الخميس، ترتكز الخطة على زيادة ساعات العمل على المعبر وتطوير أداء العاملين، ما سيسهم في تقليص ساعات الانتظار للمسافرين الفلسطينيين والتي تصل الى 6 ساعات خاصة في فصل الصيف.
وأشار الموقع إلى أنه سيجرى رفع رواتب الموظفين على المعبر بألف شيكل خلال فصل الصيف وزيادة عدد ساعات العمل على المعبر، وبنفس الوقت تطوير العمل ما سيسمح بشكل كبير في تقليص ساعات الانتظار من 6 ساعات الى نصف ساعة.
وأضاف الموقع أنه يمر عبر المعبر ما بين مليونين إلى مليونين ونصف مليون مسافر، ويشهد فصل الصيف في كل عام ازدحاما كبيرا على المعبر؛ ما يشكل عبئا كبيرا على المسافرين، وبحسب الجانب الفلسطيني فإن المسافرين يمضون ما يقارب 6 ساعات على المعبر جراء الإجراءات الإسرائيلية، وكان لزيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب الى معبر الكرامة أثر في قرار إسرائيل بتطوير العمل وتقديم تسهيلات للمسافرين الفلسطينيين.
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