مكنت أجهزة حي شرق مدينة نصر، بالتعاون مع شرطة المرافق تحت إشراف اللواء عصام شبل مدير المرافق من إزالة مباني تحت الإنشاء واسترداد مساحة أرض تبلغ 3800 متر مربع أملاك دولة في منطقتي 20 ، 21 بمنطقة المروحة بمربع محمد زكي وتحرير المحاضر اللازمة ضد المعتدي عليها.

وأكد مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر، في تصريح اليوم الخميس، أنه تم توفير المعدات اللازمة بالتنسيق مع مأمور قسم مدينة نصر وشرطة المرافق وتم هدم المباني المقامة بالكامل وهي عبارة عن دورين مباني بالمسلح والطوب الأحمر.

وأوضح عبد العزيز أنه تم وضع الحراسة اللازمة لحماية الأرض وعدم السماح بالتعدي عليها مرة أخرى لحين انتهاء لجنة التخطيط العمراني من وضع التصور اﻷمثل لإعادة استغلالها.