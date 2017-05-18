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رئيس الوزراء يلتقي رجل الأعمال «أبو هشيمة»
احمد ابو هشيمة

رئيس الوزراء يلتقي رجل الأعمال «أبو هشيمة»

2017-05-18 14:59:08

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لمتابعة عدد من الموضوعات.
وكان رئيس الوزراء قد التقى اليوم، كلا من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

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