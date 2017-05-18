نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، في ضبط نحو 5 آلاف قرص مخدر، فبل تهريبهم للسعودية، بعد اخفاءها داخل إناءين للطعام، أبلغ عنهما مواطن تم إيهامه بـ”عمرة” مجانية.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تلقوا بلاغا من المواطن س.ع.ع “56سنة”،مقيم بمحافظة الجيزة، بأنه تعرف على أحد الأشخاص في الآونة الأخيرة، و يدعى خميس.ر.م “تاجر أراضي”، مقيم بمحافظة بنى سويف، والذى عرض عليه تسفيره لأداء مناسك العمرة على نفقته الخاصة، وطلب منه توصيل إنائين بهما مأكولات لأحد أقاربه بالسعودية، وأنه سيقوم بإيفاد أحد الأشخاص لمقابلته في ميناء القاهرة الجوي لتسليمه الإناءين وتذكرة السفر وتأشيرة دخول المملكة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، تم ضبط الشخص القادم لتسليم الإناءين حال تقابله مع المواطن المبلغ، وتبين أنه يدعى س.م.ت “42سنة صاحب مطعم” ومقيم بمحافظة بنى سويف، وعثر بداخلهما على مأكولات مخبأ بها 4 آلاف و665 قرصا من عقار الترامادول المخدر، وكمية مفتتة لذات العقار وزنت 40 جراما.

وبالفحص ومواجهة الأخير، أقر باستلامه الإناءين وأوراق السفر من المدعو خميس.ر.م لتسليمها للمُبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.