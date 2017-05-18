الإسكان: 2018 عام اختفاء المناطق غير الآمنة بالوادي الجديد

أعلن نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري الدكتور أحمد درويش أن عام 2018 هوعام اختفاء المناطق غير الآمنة وغير المخططة بمحافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك خلال افتتاح نائب الوزير اليوم /الخميس/ للسوق الحضاري بمركز باريس التابع للمحافظة بتكلفة تبلغ مليوني جنيه، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال درويش -في تصريح صحفي- إن العمل يجري حاليا لتطوير 351 منطقة عشوائية غير آمنة وغير مخططة بكافة محافظات مصر، بالإضافة إلى العمل في إنشاء 63 ألف وحدة سكنية.

بدوره، قال المحافظ إن مشروعات التطوير الحضاري ساهمت في تطوير الخدمات والمرافق للمواطنين.. مشيرا إلى أن التطوير الحضاري يشمل 3 أسواق بباريس وبلاط والخارجة، بالإضافة إلى تطوير مناطق غير مخططة وآمنة ببلاط والداخلة والخارجة