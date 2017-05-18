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تأجيل محاكمة 494 متهماً في أحداث «مسجد الفتح» لـ4 يوليو
من داخل مسجد الفتح - 25

تأجيل محاكمة 494 متهماً في أحداث «مسجد الفتح» لـ4 يوليو

2017-05-18 14:46:26

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 494 متهما في أحداث العنف والقتل التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، لجلسة 4 يوليو المقبل، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام ٢٠١٣.

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