التقى المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عضو مجلس الفيفا مجددا اليوم الخميس بالمشاركين فى ورشة عمل الفيفا المقامة بأحد فنادق 6 أكتوبر .

وألقى أبوريدة كلمة رحب خلالها بضيوف مصر منوها لأهمية برنامج “الفيفا إلى الأمام” الذي تقام حوله الورشة ، كما قام بتكريم المشاركين باهدائهم درع الإتحاد المصرى لكرة القدم .

وأضاف أبوريدة في كلمته الفيفا قدم برنامجه الطموح “الفيفا إلى الأمام” من أجل خدمة أعضائه ولذلك يجب علينا أن نتمسك بهذه الفرصة لرفعة الاتحادات الوطنية والاستفادة القصوى من هذا البرنامج وهو المحور الأساسي لهذا الملتقى.

وأوضح أبوريدة أنه بقدر ما تهتم ورشة العمل بكيفية الاستفادة من هذا البرنامج والدعم المالي المرصود له ، فإنه يجب علينا جميعا النظر بعين التقدير لكل عناصر اللعبة وأن نأخذ بعين الاعتبار كل الفئات النوعية والعمرية حتى نضمن أن يصل البرنامج إلى كل ذي حق وإلى كل من يستحق أن يشمله التطوير والدعم.