تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب داخل مكتب هيئة التأمينات الاجتماعية في رمسيس بمنطقة وسط البلد.

وأكد مصدر أمنى، إن الحريق شب فى الطابق السادس بسبب ماس كهربائي فى جهاز تكييف ثم امتدت النيران حتى الطابق الثالث عشر من المبنى فى كميات من الأوراق والمكاتب، وتم إخلاء المبنى بالكامل من العاملين والموظفين حتى تمت السيطرة عليه.

كما انتقل فريق من نيابة قصر النيل برئاسة المستشار حسام إبرهيم لمعاينة حريق مبنى التأمينات الاجتماعية، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للوقوف علي سبب الحريق، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بـ6 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مبنى التأمينات الاجتماعية بمنطقة وسط البلد ليصل عدد السيارات باجمالى 11 سيارات و2 خزان مياه استراتيجى و2 سلم هيدروليكى لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد.

وكان اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة قد انتقل إلى موقع حريق مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية بمنطقة وسط البلد لمتابعة عمليات الإخماد، وأخلت قوات الحماية المدنية، المبنى للسيطرة على النيران.

جدير بالذكر، أن غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب الحريق، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبدالظاهر نائب مدير الحماية المدنية، وبصحبته 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى، وجار محاصرة اللهب، وفرض كردون أمنى فى المنطقة.