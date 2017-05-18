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حجز دعوى إلغاء التصالح مع «رشيد محمد رشيد» للتقرير
رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري سابقا

حجز دعوى إلغاء التصالح مع «رشيد محمد رشيد» للتقرير

2017-05-18 14:36:34

قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حجز الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج، للتصالح مع رشيد محمد رشيد، مقابل سداد 500 مليون جنيه لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

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