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بدء التحقيق في حريق «التأمينات»
حريق مكتب تأميناتت وسط البلد

بدء التحقيق في حريق «التأمينات»

2017-05-18 14:33:51

حضر فريق من النيابة العامة، منذ قليل، إلى مقر مبنى التأمينات بالألفي، الذي نشب حريق بالأدوار العليا فيه من الطابق السابع حتى الطابق الثالث عشر، صباح اليوم، للبدء في تحقيقاتها، ومعرفة سبب الحادث.

ويتفقد فريق النيابة، حاليا، المكاتب بالأدوار التي نشب فيها الحريق، لحصر الخسائر.

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