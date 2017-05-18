حضر فريق من النيابة العامة، منذ قليل، إلى مقر مبنى التأمينات بالألفي، الذي نشب حريق بالأدوار العليا فيه من الطابق السابع حتى الطابق الثالث عشر، صباح اليوم، للبدء في تحقيقاتها، ومعرفة سبب الحادث.

ويتفقد فريق النيابة، حاليا، المكاتب بالأدوار التي نشب فيها الحريق، لحصر الخسائر.