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إيناسيو يعلن قائمة الزمالك المسافرة لتونس غدا..وراحة للمستبعدين أمام دجلة من التدريبات
الزمالك

إيناسيو يعلن قائمة الزمالك المسافرة لتونس غدا..وراحة للمستبعدين أمام دجلة من التدريبات

2017-05-18 14:37:23
متابعات

يترأس أحمد مرتضى مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المشرف على الفريق الأول لكرة القدم، بعثة الفريق التى تطير إلي تونس بعد غد وتضم 36 فردا استعدادا لمواجهة اهلى طرابلس الليبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل بتونس.
وتضم بعثة الزمالك في تونس 22 لاعبا وسيحدد البرتغالي إيناسيو المدير الفنى للزمالك أسماء اللاعبين غدا الجمعة.
من جانبه ، أكد خالد جلال مدير الكرة بالفريق أن اللاعبين المستبعدين من لقاء وادي دجلة بالدوري الممتاز الليلة، حصلوا علي راحة اليوم وسيؤدون مرانهم غدا في الرابعة عصرا بملعب النادي..مضيفا أن اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة اليوم سيؤدون مرانا استشفائيا خارج النادي.
ومن المقرر أن يلقى البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفنى للفريق محاضرتين اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة ، حيث يلقى واحدة قبل طعام الغداء والأخري في السابعة إلا ربع، مساء قبل التوجه لملعب المباراة وهو استاد بتروسبورت.

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