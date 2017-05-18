أقام يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، طعنا أمام محكمة النقض على حكم حبسه وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى، العضو السابق، وجمال عبد الرحيم الحالى عاما مع إيقاف التنفيذ بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة داخل النقابة.

وقال طارق نجيدة، المحامى، إنه تقدم اليوم، الخميس، بالتقرير بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش في القضية المعروفة باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على بعض الصحفيين المعتصمين بها، كما تم إيداع مذكرات بأسباب الطعن بالنقض من المحاميين عطية سليمان، المحامي، وعبد الله خليل، المحامي، وسمير الباجوري، المحامي.

وأضاف نجيدة أنه سيتم إيداع مذكرة بأسباب أخرى يوم الاثنين من المحامى عصام الإسلامبولي.