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متى ستقرأ عبارة "صنع في أمريكا" على آي فون؟
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متى ستقرأ عبارة "صنع في أمريكا" على آي فون؟

2017-05-18 14:30:05

أكد عامل سابق بمصانع أبل في الصين، أن الهاتف الذكي الأشهر في العالم، آي فون، الذي تنتجه الشركة الأميركية “لن يصنع أبدا في الولايات المتحدة”.

وأوضح ديجيان زينج، الذي قضى 6 أسابيع في مصنع “بيغاترون” لتصنيع جهاز آيفون، أن العامل البشري يعد عنصرا هاما بعملية تصنيع الهاتف.

وكشف أن أجر العامل الصيني يقدر بـ2320 يوان أي ما يوازي نحو 400 دولار، وهو أجر ضعيف لن يدفع أبدا الشركة العملاقة إلى نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة وتوظيف عمال أميركيين.

ولفت زينغ إلى أن راتب العامل الصيني يعد الأقل في العالم عند مقارنته مع رواتب العمال في شتى أرجاء الأرض.

وأكد في تصريحات لموقع “بيزنس إنسايدر” أن الآلات التي تستخدم في تصنيع آي فون، لن تغني أبدا عن استخدام العنصر البشري، لأن مراحل تصنيع آي فون عبارة عن عملية مزدوجة بين الآلات الدقيقة والعامل.

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