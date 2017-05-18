واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها في تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ونهر النيل ومنافع الري والصرف، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.

واستهدفت الجهود سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وأسفرت الجهود بمديرية أمن الوادي الجديد عن تأمين تنفيذ إزالة 25 حالة تعديات واقعة على أملاك الدولة بالزراعة بمساحة ألف و103 أفدنة، وبمديرية أمن الإسماعيلية عن تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات التعديات الواقعة على أملاك الدولة بمساحة ألف و81 فدانا، وبمديرية أمن السويس عن تأمين تنفيذ إزالة 7 حالات تعديات واقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 5 أفدنة، وبمديرية أمن بنى سويف عن تنفيذ إزالة العديد من حالات التعدي على أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الواسطي بمساحة 805 أفدنة، وبمديرية أمن أسوان عن تنفيذ إزالة 41 حالة تعد على أملاك الدولة وإشغالات بالطريق العام.

كما أسفرت الجهود بمديرية أمن البحيرة عن تأمين تنفيذ إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وبمديرية أمن الشرقية عن تأمين تنفيذ إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبمديرية أمن جنوب سيناء عن تأمين تنفيذ إزالة 51 حالة تعديات واقعة على أملاك الدولة بمساحة 66,989 مترا.

وأسفرت الجهود في مجال تأمين تنفيذ العديد من قرارات الإزالة في مجال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف، بمديرية أمن الجيزة عن تنفيذ 65 قرار إزالة تعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف بالبناء والردم، وبمديرية أمن بنى سويف عن تنفيذ 10 قرارات إزالة تعد على نهر النيل بالبناء، وبمديرية أمن المنيا عن تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على نهر النيل بالبناء بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، وبمديرية أمن كفرالشيخ عن تنفيذ 65 قرار إزالة تعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف بالردم، وبمديرية أمن المنوفية عن تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف بمساحة ألف و107 أمتار، وبمديرية أمن البحيرة عن تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات على نهر النيل بالبناء والردم وبمديرية أمن دمياط عن تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف بالبناء والردم.

وتم اتخاذ كتفة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجارى مواصلة الحملات الأمنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.