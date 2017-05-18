قرر محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليبوترا ميديا المالكة لشبكة قنوات “صدى البلد”، إطلاق قناة فضائية دينية جديدة في رمضان المقبل، بمناسبة شهر رمضان الكريم ويأتى اطلاق القناة من اجل ايصال الصورة الحقيقية للاسلام وسماحته وتماشيًا مع آداب الشهر الكريم ، فى إطار حرص على تلبية رغبات مشاهدى صدى البلد و التطوير المستمر لتقديم منتج إعلامي جيد و متنوع يناسب جميع افراد الأسرة المصرية.

وصرحت الهام أبو الفتح العضو المنتدب لشبكة قنوات صدى البلد ، ان القناة الجديدة ستضم كوكبة ونخبة من علماء الازهر الشريف ، حيث سيكون هناك برنامج يومي يبث من مرصد الفتوى بمشيخة الأزهر الشريف، وحديث لشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، بجانب حديث يومي أيضًا لكل من الدكتور أحمد عمر هاشم، وغيرهما من الشيوخ

واضافت ابو الفتح ان القناة ستقوم بنقل جميع الصلوات من خلال بث حى ومباشر من كافة مساجد الجمهورية ، كما يتعرض القناة مسلسل ” قضاة عظماء ” بطولة بطولة اشرف عبد الغفور ، وأحمد ماهر وسامح الصريطى واخراج عبد القادر الاطرش ، كما ستعرض المسلسل الدينى ” امام الدعاة ” بطولة حسن يوسف ، عفاف شعيب ، محمد الدفراوى اخراج مصطفى الشال.

كما يطل علينا الاعلامى الكبير حمدي رزق وبرنامج سيكون مفاجأة من حيث الشكل والمضمون خلال شهر رمضان ، بالاضافة الى اذاعة الحلقات الخاصة بالشعراوى وتفسير القران الكريم من خلال القناة.