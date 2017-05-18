رئيس المحكمة الدستورية العليا يشارك في المؤتمر القضائي السنوي الدولي العشرين بباريس2017-05-18 14:27:30
يترأس رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وفد مصر في المؤتمر السنوي القضائي الدولي العشرين بباريس المقام خلال الفترة من 17 الى 19 مايو.
يضم وفد مصر في المؤتمر -الذي ينظم تحت رعاية “مؤسسة عائلة فيرث” بالمشاركة مع المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية- المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتناول المشاركون بالجلسة الاولى للمؤتمر أهمية استمرار تأهيل القضاة عن طريق تطوير معاهد التدريب القضائي بالنظر للحاجة إلى التدريب طوال فترة العمل القضائي وتطوير الكفاءات للتغلب على تراكم القضايا، فضلا عن ضرورة الاستعانة بالقضاة ذوي الكفاءة في التدريب وتطبيق التعليم عن بعد وتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للتدريب القضائي.
فيما تناول المشاركون بالجلسة الثانية التي تحمل عنوان ” القضاء الجنائي في مواجهة الارهاب” عدة موضوعات من بينها الاستعانة بالمحاكم الاستثنائية، الاحتجاز لأجل غير مسمى دون توجيه اتهام جنائي، الاعدام دون محاكمة، مفهوم “العدو المقاتل” ودور القضاء في تحديد مشروعية هذه الموضوعات.
ودارت المناقشات في الجلسة الثالثة حول “قانون البيئة الدولي”، بينما تناولت الجلسة الرابعة تطورات القضاء الخاص في مجال مكافحة الاحتكار حيث تم استعراض اخر تطورات محاكم الدولة في قضايا مكافحة الاحتكار و اختصاصها و دورها في اتاحة النفاذ الى الأدلة و اجراءات التقاضي الفعالة و كذلك تقييم قواعد تقييم الأضرار و إتاحة شهادة الخبراء و اعتراف القضاء بأهمية إجراءات المتابعة الخاصة و تطبيق مبادىء القضايا التي سبق الفصل فيها و مناقشة مدى تقليل الأضرار التي تلحق بمشتري المنتج في حالة نقل التكلفة الإضافية لعملائه وكذلك مطالب المشتري غير المباشرة و فترات التقييد.
كما تناقش الجلسة الخامسة حول “القضاء العالمي”، ملاحقة المحاكم الوطنية قضائيا للمتهمين للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب ومتى يتم ذلك في ظل غياب القواعد التقليدية للقضاء، وتبحث الجلسة القوانين المحلية واندماجها مع القضاء العالمي و مفهوم “مسؤولية الحماية” وصور التضارب بين مفاهيم القضاء العالمي و الدولة ذات السيادة.
ويشار إلى أنه يشارك في المؤتمر القضائي السنوي الدولي بباريس في دورته العشرين هذا العام قضاة ورؤساء المحاكم العليا من أكثر من 30 دولة.
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