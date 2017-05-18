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«الأرصاد»: مصر تعيش 4 فصول في يوم واحد
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية

«الأرصاد»: مصر تعيش 4 فصول في يوم واحد

2017-05-18 14:29:24

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الطقس المضطرب، االتي تعرضت له العديد من محافظات مصر، اليوم الخميس.

وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، أن ما شهده طقس اليوم، من أمطار خفيفة ومتوسطة، يصاحبها برق على بعض أنحاء القاهرة والسواحل الشمالية، ما هو إلا ظاهرة طبيعية، من سمات تقلبات الجزء الثاني من فصل الربيع.

وأوضح سعودي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “أم بي سي مصر 2”، أن مصر تعرضت إلى الأربعة فصول، في يوم واحد “شتاء، صيف، ربيع، خريف” .

وأشار إلى أن البلاد ستشهد انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة، ما بين 4-5 درجات، خلال الساعات المقبلة، حتى يوم الإثنين المقبل، موضحاً أن الرياح التي تشهدها البلاد، طبيعية، بعد موجة شديدة الحرارة.

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