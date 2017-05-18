أكد الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من السودان إنسنان اخلاقي أكثر منه سياسي، ودائمًا ما يؤكد حرصه على العلاقات المصرية السودانية.

وأضاف “الباز”، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “8 الصبح” على شاشة “dmc”، اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس السوداني عمر البشير، بأن صبره طال على مصر، يحتاج لرد “قبيح”.