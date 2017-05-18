 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 03:42 مساءً
روابط سريعة
محمد الباز: تصريح رئيس السودان يحتاج إلى رد "قبيح"
الدكتور محمد الباز

محمد الباز: تصريح رئيس السودان يحتاج إلى رد "قبيح"

2017-05-18 15:26:22
متابعات

أكد الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من السودان إنسنان اخلاقي أكثر منه سياسي، ودائمًا ما يؤكد حرصه على العلاقات المصرية السودانية.

وأضاف “الباز”، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “8 الصبح” على شاشة “dmc”، اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس السوداني عمر البشير، بأن صبره طال على مصر، يحتاج لرد “قبيح”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3