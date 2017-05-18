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استعادة 200 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بسفاجا‎
تعديات على الأراضي الزراعية

استعادة 200 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بسفاجا‎

2017-05-18 14:06:09
محيط: أ. ش. أ

شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا اليوم الخميس حملة كبيرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات محافظ البحر الأحمر.

وأوضح بيان لمجلس مدينة سفاجا اليوم أنه تم تحريك مجموعة تنفيذ قرارات الإزالة لاستعادة أراضي الدولة بقيادة رئيس مدينة سفاجا اللواء هشام آمنه، إلى منطقة مكادي مدعوما بعناصر التأمين الخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، والتي نجحت في استعادة 200 ألف متر، وإزالة كافة صور التعديات عليها، وإعادة الأرض إلى طبيعتها قبل التعدي عليها. وأكد البيان أن الحملات ستستمر لإزالة كل التعديات.

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