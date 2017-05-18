أكد محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكاميرون، حرصه على الاطمئنان على أحوال الفريق بعد مواجهة الشرقية التي أقيمت أمس، ضمن الجولة 29 بمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل1-1.

وقال هليل إن الفريق أغلق ملف الشرقية سريعا؛ استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني التي تقام يوم 23 من شهر مايو الجاري، والتي يسعى الأهلي للفوز بها، بعد التعادل مع زاناكو الزامبي في افتتاح دور المجموعات بالبطولة.

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تخطي فريق القطن والفوز عليه في عقر داره، والعودة لمصر بالثلاث نقاط، لافتا إلى أن الأهلي يملك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات الإفريقية الكبيرة التي ترجح كفتهم على فريق القطن.

وأوضح هليل أن الفريق أغلق تماما ملف الدوري ويركز حاليا على لقاء القطن الذي يعد عنق زجاجة بالنسبة للأهلي؛ لأن الفوز فيه سيفتح الطريق أمام المارد الأحمر للفوز في باقي مبارياته وحسم صعوده إلى دور الثمانية من البطولة، التي يسعى الأهلي لاستعادة لقبها؛ من أجل العودة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى.

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أنه حرص على متابعة كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الكاميرون؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل المتعلقة بالرحلة، مضيفا أن قرار المجلس بسفر الفريق بطائرة خاصة؛ من أجل توفير أكبر قدر من التركيز والراحة للاعبين قبل مواجهة القطن.