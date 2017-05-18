محمد جمال هليل: خبرات لاعبي الأهلي تؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن2017-05-18 14:00:37
أكد محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكاميرون، حرصه على الاطمئنان على أحوال الفريق بعد مواجهة الشرقية التي أقيمت أمس، ضمن الجولة 29 بمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل1-1.
وقال هليل إن الفريق أغلق ملف الشرقية سريعا؛ استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني التي تقام يوم 23 من شهر مايو الجاري، والتي يسعى الأهلي للفوز بها، بعد التعادل مع زاناكو الزامبي في افتتاح دور المجموعات بالبطولة.
وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تخطي فريق القطن والفوز عليه في عقر داره، والعودة لمصر بالثلاث نقاط، لافتا إلى أن الأهلي يملك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات الإفريقية الكبيرة التي ترجح كفتهم على فريق القطن.
وأوضح هليل أن الفريق أغلق تماما ملف الدوري ويركز حاليا على لقاء القطن الذي يعد عنق زجاجة بالنسبة للأهلي؛ لأن الفوز فيه سيفتح الطريق أمام المارد الأحمر للفوز في باقي مبارياته وحسم صعوده إلى دور الثمانية من البطولة، التي يسعى الأهلي لاستعادة لقبها؛ من أجل العودة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى.
وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أنه حرص على متابعة كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الكاميرون؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل المتعلقة بالرحلة، مضيفا أن قرار المجلس بسفر الفريق بطائرة خاصة؛ من أجل توفير أكبر قدر من التركيز والراحة للاعبين قبل مواجهة القطن.
-
حقيقة خروج مصر من تصنيفات «جودة التعليم»
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، حقيقة خر وج مصر، هذا العام، من التصنيفات العالمية، لجودة التعليم. وقال شوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ...Thu, 18 May 2017 10:07:40 GMT
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا» - محيط
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل - محيط
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT