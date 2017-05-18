عبدالحفيظ: الأهلي يؤدي مرانه الأول في الكاميرون الأحد المقبل2017-05-18 14:02:18
أكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مباراة الشرقية الأخيرة في الدوري، وانتقل تركيز الجميع إلى مباراة القطن الكاميروني التي يخوضها الفريق يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأوضح أن مواجهة القطن صعبة في ظل إقامة المباراة على ملعب الأخير بمدينة جاروا الكاميرونية ووسط جماهيره وتحفز المنافس لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق، لافتا إلى أن هناك حالة تركيز شديد داخل الفريق؛ من أجل تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز خلال المباراة.
وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجهاز الفني يثق في قدرات اللاعبين والظهور بشكل قوي في المباراة واستعادة نغمة الانتصارات من جديد في ظل خبرات اللاعبين، ووجود إصرار كبير بين الجميع على تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على اللقب؛ من أجل إسعاد الجماهير.
من جهته ، قال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي إن الفريق سيخوض مرانين بمدينة جاروا الكاميرونية، قبل مواجهته لفريق القطن، المقرر لها 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف عدلي أن الأهلي سيؤدي مرانه الأول بمدينة جاروا في الرابعة عصر الأحد المقبل بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، على أن يؤدي مرانه الثاني يوم الاثنين على الملعب الذي يستضيف المباراة وفي نفس توقيتها.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة متوجهة إلى الكاميرون عصر يوم السبت المقبل على متن طائرة خاصة، وذلك لتوفير أكبر قدر من الراحة والتركيز للاعبين قبل المباراة.
-
حقيقة خروج مصر من تصنيفات «جودة التعليم»
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، حقيقة خر وج مصر، هذا العام، من التصنيفات العالمية، لجودة التعليم. وقال شوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ...Thu, 18 May 2017 10:07:40 GMT
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا» - محيط
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل - محيط
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT