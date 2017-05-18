عبدالحفيظ: الأهلي يؤدي مرانه الأول في الكاميرون الأحد المقبل‎

أكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مباراة الشرقية الأخيرة في الدوري، وانتقل تركيز الجميع إلى مباراة القطن الكاميروني التي يخوضها الفريق يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن مواجهة القطن صعبة في ظل إقامة المباراة على ملعب الأخير بمدينة جاروا الكاميرونية ووسط جماهيره وتحفز المنافس لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق، لافتا إلى أن هناك حالة تركيز شديد داخل الفريق؛ من أجل تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز خلال المباراة.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجهاز الفني يثق في قدرات اللاعبين والظهور بشكل قوي في المباراة واستعادة نغمة الانتصارات من جديد في ظل خبرات اللاعبين، ووجود إصرار كبير بين الجميع على تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على اللقب؛ من أجل إسعاد الجماهير.

من جهته ، قال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي إن الفريق سيخوض مرانين بمدينة جاروا الكاميرونية، قبل مواجهته لفريق القطن، المقرر لها 23 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عدلي أن الأهلي سيؤدي مرانه الأول بمدينة جاروا في الرابعة عصر الأحد المقبل بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، على أن يؤدي مرانه الثاني يوم الاثنين على الملعب الذي يستضيف المباراة وفي نفس توقيتها.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة متوجهة إلى الكاميرون عصر يوم السبت المقبل على متن طائرة خاصة، وذلك لتوفير أكبر قدر من الراحة والتركيز للاعبين قبل المباراة.