قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم الهارب في اسبانيا: إن النيابة العامة من حقها الطعن على حكم براءة موكله في الحكم الصادر اليوم الخميس ببراءته في قضية تصدير الغاز الي اسرائيل، مشيرًا الي إنه سيقدم في الجلسة المقبلة عقد التصالح الذي أبرمته الدولة معه نيابة عن موكله وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في 4 قضايا، وهى “غسل الأموال” و”ميدلك للكهرباء” و”تصدير الغاز لإسرائيل” و”أرض البياضية”.

وأوضح كبيش، في تصريحات خاصة، اليوم الخميس، أن هناك حكما باتا من محكمة النقض صادر ببراءة جميع المتهمين فى قضية بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعره، وهو ما سينعكس على موكله حسين سالم بالبراءة في حال طعنت النيابة، لافتًا الي انه تقدم بطلب قبل حكم اليوم إلى محكمة الجنايات لوقف قضية غسيل الأموال آخر القضايا المتهم فيها سالم تعليقيا، لحين الفصل فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل لارتباط القضيتين معا، حيث إن سالم متهم بتصدير الغاز لإسرائيل والتربح وغسل الأموال من عملية التصدير.

وأضاف أن عودة حسين سالم إلى مصر أصبحت قريبة جدا، خاصة بعد تبرئته في جميع القضايا المتهم فيها، وتصالحه مع الدولة بتنازله عن 75% من ثروته بما يعادل 5 مليارت و200 مليون جنيه.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ببراءة رجل الأعمال “حسين سالم” الهارب الي اسبانيا، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”.