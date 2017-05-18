أفادت مصادر بالمعارضة السورية بمقتل 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال وإصابة 40 آخرين نتيجة لهجوم شنه مسلحو “داعش” على قرية عقارب في ريف حماة.

وأوضحت المصادر - في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم الخميس، أن مجموعات من تنظيم “داعش” هاجمت بأعداد كبيرة الأهالي في قرية عقارب الصافية فجر اليوم واقتحمت عددا من المنازل المنتشرة على الأطراف الجنوبية للقرية.

وكان الجيش السوري قد نجح بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية في صد هجوم عنيف لتنظيم “داعش” على قرية عقارب الصافية بريف حماة الشرقي.

ودارت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم، بعد أن تسللت عناصر “داعش” من الجهة الجنوبية لقرية عقارب الصافية في ريف سلمية الشرقي.

وانتهت المعركة بصد الهجوم وبمقتل عدد من مسلحي “داعش” وتدمير كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.