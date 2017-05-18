فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، غرامة مالية على شركة “فيسبوك” الأمريكية قدرها 110 ملايين يورو (94 مليون دولار أمريكي) لتقديمها معلومات مضللة حول صفقة الاستحواذ على تطبيق “واتساب” في 2014.

وذكرت المفوضية الأوروبية -وفق ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية- أنها فرضت الغرامة “المناسبة” على الشركة التكنولوجية لترسل إشارة واضحة بأن كل الشركات يجب أن تمتثل لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وكانت شركة فيسبوك أبلغت المفوضية الأوروبية عندما استحوذت على تطبيق الرسائل الشهير “واتساب” في 2014، أنها لن تكون قادرة على مطابقة حسابات المستخدمين على المنصتين (واتساب وموقع فيسبوك)، إلا أن الشركة الأمريكية فعلت ذلك.

واكتشفت المفوضية الأوروبية أن العاملين بفيسبوك كانوا على علم في 2014 بأنه يمكن تقنيا ربط أرقام الهواتف على واتساب بهويات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر الذي يناقض تصريحاتهم العلنية آنذاك.

وأشارت المفوضية إلى أن الغرامة كان يمكن أن تصل إلى ضعف ما تم إقراره، لأن سلطات المنافسة الأوروبية قادرة على تغريم الشركات التي تخرق القانون 1% من عائداتهم السنوية -276 مليون دولار بالنسبة لفيسبوك- إلا أن المفوضية أشارت إلى إنها أخذت في الاعتبار تعاون الشركة خلال التحقيق.

وأضافت المفوضية أن “قرار اليوم يرسل إشارة واضحة للشركات التي يجب عليها الامتثال لكل نواحي قوانين الاندماج في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الالتزام بتقديم معلومات صحيحة”.

جدير بالذكر أن جهة حكومية فرنسية متخصصة في مراقبة البيانات غرمت فيسبوك، الثلاثاء الماضي، 150 ألف يورو لفشلها في منع المعلنين من الوصول إلى بيانات المستخدمين.