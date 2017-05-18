حيثيات براءة حسين سالم: عدم ثبوت تهم «تصدير الغاز»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها فى براءة رجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة بـ”تصدير الغاز لإسرائيل”، بأن المحكمة استقر فى يقينها واطمأنت إلى أوراق الدعوى بعد عدم ثبوت التهمه فى حقه.

وأضافت المحكمة، أن المتهمين الأصلييين وهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير البترول الاسبق، سامح فهمي، فى القضية سبق وأن حصلا على البراءة وبالتالى تسرى تلك البراءة على المتهم حسين سالم.

إضافة الى سابقة تصالح المتهم مع الدولة ورد الاموال التى سلبت وكان متهما وتحمل القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدي عبد المنعم، و أمانة سر علاء حمزة ومحمود مصطفى.

وتحمل القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة ، وواجه المتهمون بالقضية إتهامات بإهدار المال العام، المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة.