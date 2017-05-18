توريد 92 ألف و 56 طن من القمح للشون والصوامع بقنا

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم توريد 92 ألف و56 طن و145 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة.

وأكد الهجان انه تم الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور علي كافة الصوامع والشون والهناجر بنطاق دائرة المحافظة للوقوف علي مدي جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين.

وأوضح انه يوجد بمحافظة قنا عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و عدد 9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألف و 240 طن بالإضافة إلى عدد 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألف و 63 طن لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألف و 303 طن.