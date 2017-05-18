قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الخميس، إعداد لائحة مبدئية عاجلة بالجزاءات التي توقع على كافة وسائل الإعلام المخالفة.

وأوكل مكرم محمد رئيس المجلس مهمة الإشراف على تلك اللائحة للمستشار، محمد لطفي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن اللائحة ستكون مبدئية وأن الانتهاء منها سيكون فى غضون أسبوع مؤكدا على اعتمادها خلال الاجتماع القادم للمجلس المزمع انعقاده يوم الثلاثاء تمهيدا لتفعيلها بصفة فورية، على كافة وسائل الإعلام.