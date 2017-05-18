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حملة لضبط السلع والمواد الغذائية الفاسدة بالإسكندرية‎
شرطة التمويل والتجارة- حملات امنية

حملة لضبط السلع والمواد الغذائية الفاسدة بالإسكندرية‎

2017-05-18 13:53:13
محيط: أ. ش. أ

شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم الخميس، حملة على المحلات والأسواق بشرق وغرب المدينة لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب فرش أثناء عرضه للبيع 4240 عبوة حلوى جافة منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وصاحب سوبر ماركت وبحوزته 111 عبوة زيت طعام منتهية الصلاحية، وصاحب فرش لبيع الخردوات أثناء بيعه 3773 صاروخ وألعاب نارية ومحدث صوت أشكال وأحجام مختلفة محظور حيازتها وبيعها.

كما تم ضبط صاحب سوبر ماركت ملحق به ثلاجة بدون ترخيص بحوزته 6 عبوات جبن وزيتون بإجمالي وزن 70 كيلو جراما بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات، فيما أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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