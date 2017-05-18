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الصحة: 17 إصابة بسبب أدخنة حريق التأمينات الاجتماعية وتم إسعافهم بمكان الحادث
وزارة الصحة المصرية

الصحة: 17 إصابة بسبب أدخنة حريق التأمينات الاجتماعية وتم إسعافهم بمكان الحادث

2017-05-18 13:55:04
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أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عدد الإصابات، التي نتجت عن الحادث الذى نشب اليوم الخميس بالطابق الخامس داخل هيئة التأمينات الإجتماعية في شارع الألفى من شارع 26 يوليو وسط القاهرة، وصل إلى 17 مواطنا.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أن جميع المصابين تم إسعافهم بمكان الحادث وغادروا، لافتا إلى أن جميع الحالات كانت اختناقات نتيجة للأدخنة.
وأشار إلى تواجد 6 سيارات إسعاف مجهزة بفريق طبى على أعلى مستوى لاستقبال الحالات بموقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية لهم، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بالمستشفيات المحيطة لموقع الحادث وهى الهلال والمنيرة ودار الشفاء والقبطي ومعهد ناصرلاستقبال أى مصابين .

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