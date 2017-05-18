رئيس الوزراء الروسي: أداؤنا الاقتصادي أفضل من المتوقع2017-05-18 13:51:26
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن إيرادات الميزانية في نهاية عام 2017 قد ترتفع بمقدار 1 تريليون روبل (أي ما يعادل 17.4 مليار دولار تقريبا)، متجاوزة بذلك التوقعات الرسمية.
وقال ميدفيدف - خلال اجتماع للحكومة الروسية، اليوم الخميس: “إن المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد الروسي، التي بدأت منذ نهاية 2016، لا تزال مستمرة”، مشيرا إلى أنه في نهاية العام الجاري من المتوقع أن تصبح هذه المؤشرات أفضل في ظل نمو محتمل للناتج المحلي الإجمالي بين 1-2 بالمائة، بدلا من 0.6 بالمائة التي كانت متوقعة في السابق.
وأضاف رئيس الوزراء الروسي: “إن الأشهر الأولى من هذا العام تبدو أفضل من المتوقع، حيث ظهرت تغييرات إيجابية في نهاية العام الماضي”.
-
حقيقة خروج مصر من تصنيفات «جودة التعليم»
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، حقيقة خر وج مصر، هذا العام، من التصنيفات العالمية، لجودة التعليم. وقال شوقي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ...Thu, 18 May 2017 10:07:40 GMT
-
أمريكا تندد بهجوم حرس أردوغان الوحشي على محتجين في واشنطن
عبرت الولايات المتحدة لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، فيما اعتبرت ...Thu, 18 May 2017 08:07:25 GMT
-
بالفيديو.. برلماني: 32 % من المعتقلين «محبوسين احتياطا»
أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر اليوم تحت عنوان “تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...Wed, 17 May 2017 11:36:11 GMT
-
أسباب ارتفاع أسعار «الدواجن» و«اللحوم»
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه سيتم استمرار صرف السلع التموينية دون أي استثناء حتى نهاية شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من الغد ستبدأ ...Wed, 17 May 2017 11:05:58 GMT
-
الشرطة الإيطالية تستدعي مهددي «محمد صلاح» بالقتل
قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى ...Wed, 17 May 2017 10:16:28 GMT
-
الطماطم تقي من الإصابة بسرطان المعدة
وقال الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية في حال تناولها بالكامل. ويمكن لهذه النتائج أن تمهد الطريق للدراسات التي ...Wed, 17 May 2017 10:08:12 GMT
-
ضبط كمية كبيرة من «الأسلحة» و«المخدرات» ببحر الرمال الأعظم
واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تم ضبط (8) عربات دفع ...Wed, 17 May 2017 08:22:56 GMT
-
محافظ القاهرة يبحث مع مدير الأمن إجراءات استرداد أراضي الدولة
يبحث المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لليوم الثاني على التوالي سبل التنسيق لبدء أعمال استرداد أراضي الدولة ، والتي قامت المحافظة بتجديد الحصر لها بما هو قائم ...Wed, 17 May 2017 11:36:04 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT