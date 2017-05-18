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رئيس الوزراء الروسي: أداؤنا الاقتصادي أفضل من المتوقع‎
الرئيس الروسى ديمتري مدفيدف

رئيس الوزراء الروسي: أداؤنا الاقتصادي أفضل من المتوقع‎

2017-05-18 13:51:26
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن إيرادات الميزانية في نهاية عام 2017 قد ترتفع بمقدار 1 تريليون روبل (أي ما يعادل 17.4 مليار دولار تقريبا)، متجاوزة بذلك التوقعات الرسمية.

وقال ميدفيدف - خلال اجتماع للحكومة الروسية، اليوم الخميس: “إن المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد الروسي، التي بدأت منذ نهاية 2016، لا تزال مستمرة”، مشيرا إلى أنه في نهاية العام الجاري من المتوقع أن تصبح هذه المؤشرات أفضل في ظل نمو محتمل للناتج المحلي الإجمالي بين 1-2 بالمائة، بدلا من 0.6 بالمائة التي كانت متوقعة في السابق.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي: “إن الأشهر الأولى من هذا العام تبدو أفضل من المتوقع، حيث ظهرت تغييرات إيجابية في نهاية العام الماضي”.

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