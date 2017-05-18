اجتمع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله اليوم الخميس مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، التي تزور الغردقة حاليا، بحضور رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة.

وأوضح بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير مينائي سفاجا والغردقة، حيث أكد المحافظ أن الإجراءات الأمنية بالموانئ منضبطة ومشددة وأنها تحت تأمين كامل.

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قد قامت أمس بجولة تفقدية بمينائي سفاجا والغردقة؛ لمتابعة سير العمل بعد أعمال التطوير التي تمت بهما.