 Moheet on google
الخميس 18 مايو 2017 02:20 مساءً
روابط سريعة
محافظ البحر الأحمر: الإجراءات الأمنية بالموانئ منضبطة‎
اللواء أحمد عبد الله محافظ بور سعيد

محافظ البحر الأحمر: الإجراءات الأمنية بالموانئ منضبطة‎

2017-05-18 13:49:15
محيط: أ. ش. أ

اجتمع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله اليوم الخميس مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، التي تزور الغردقة حاليا، بحضور رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة.

وأوضح بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير مينائي سفاجا والغردقة، حيث أكد المحافظ أن الإجراءات الأمنية بالموانئ منضبطة ومشددة وأنها تحت تأمين كامل.

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قد قامت أمس بجولة تفقدية بمينائي سفاجا والغردقة؛ لمتابعة سير العمل بعد أعمال التطوير التي تمت بهما.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3