أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم إخماد الحريق الذي نشب صباح اليوم الخميس ، في مبنى التأمينات الاجتماعية التابع للصندوق العام والخاص بشارع الألفي حيث استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي شبت في الجزء الأيمن من الدور السابع للمبنى والتى امتدت للأدوار العليا .

وأوضح فى بيان لها ، أنه جاري حاليا تبريد آثار الحريق . وقالت الوزارة أنه لا يوجد إصابات إلا حالات طفيفة فقط نتيجة التدافع لإخلاء المبنى عند إطلاق صافرات الحريق.

وأكدت أن جميع العاملين والموظفين في حالة جيدة، وتتواجد النيابة العامة حاليا في المبنى للبدء في تحقيقاتها كما يجري تفقد المكاتب لحصر الخسائر.

وطمأنت الوزارة المواطنين على بيانات المؤمن عليهم مؤكدة أنها محمية تماما ولا خوف عليهام من أي ضرر خاصة أن الهيئة مميكنة تماما وتستخدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في حفظ الملفات والبيانات الخاصة بالمؤمن عليهم ، كما أن النيران التي شبت كانت بعيدة تماما عن صالة الحاسب الآلي للهيئة وبالتالي لا يوجد أي ضرر بها.

وقد قام قيادات وزارة التضامن بالصعود إلى كل الأدوار وتفقد الجانب الأيمن من الدور السابع والادوار التي امتدت إليها النيران وجميعها في حالة جيدة .

وجاري حاليا صرف المياه التي تكدست بسلم المبنى وشفطها نتيجة عملية التبريد التي تقوم بها قوات الحماية المدنية.

