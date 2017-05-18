قام وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي بجولة تفقدية لمحافظة البحيرة اليوم الخميس، وذلك لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخاصة بوزارة الموارد المائية والري، حيث رافقه خلال الجولة سكرتير عام المحافظة ورئيس قطاع تطوير الري.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال تطوير الري والمشروع الإرشادي لاستغلال الطاقة الشمسية لري زمام قدره 320 فدانا على مساقي العفيرة الآخذة من ترعة المحمودية بالكيلو 54.00 وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبتمويل من الحكومة الايطالية، حيث يتم الاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الرفع اللازمة لأنشطة الري السطحي وذلك بتكلفة قدرها حوالي 3 ملايين جنيه.

كما تم خلال الجولة افتتاح كوبري ك 44.00 على ترعة المحمودية داخل مدينة كفر الدوار بهدف إنشاء محور مروري جديد لتقليل الازدحامات وزيادة الانسيابية المرورية داخل مدينة كفر الدوار وربط الطريق الزراعي بشرق المدينة وذلك بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه بالمشاركة بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة البحيرة، حيث تم البدء في أعمال الكوبري في 1 يونيو 2015، وكان من المقرر نهوه بنهاية الشهر الجاري مايو 2017 إلا أنه تم نهو الكوبري قبل موعده.

وشملت الجولة أيضا تفقد خط إنتاج مواسير الصرف المعطل للحقليات الـ “P.V.C” المتوقف منذ أكثر من عامين من مصنع مواسير أجا والذي تم نقله إلي مصنع مواسير زفتى للإستفادة منه وتشغيله بالتوازى أو بالتتابع مع الخط الموجود فى المصنع.

وأكد الدكتور عبد العاطي نقل خط الإنتاج من أجا إلى زفتى، وتضمنت أعمال الفك والتركيب والتثبيت؛ ما تسبب في توفير ما يعادل 200 ألف دولار على ميزانية الدولة، فضلا عن الإستفادة من قطع الغيار والتى كانت راكدة بمصنع أجا بما يعادل 400 ألف دولار؛ ما يعنى توفير ما يعادل 600 ألف دولار إجمالا ، فضلا عن تشغيل قدرات مُعطلة وإتاحة إمكانية زيادة الإنتاج للإستفادة بها فى سرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وتنفيذ خطة الدولة لتغطية كافة الأراضي الزراعية بالصرف المغطي.

وقد بلغت إجمالي إستثمارات الوزارة بمحافظة البحيرة خلال العام المالي 2016 /2017 حوالي (281 مليون جنيه) لأعمال الري والصرف والميكانيكا والكهرباء بالمحافظة منها 100 مليون جنيه أعمال مصلحة الري إضافة إلى 50 مليون جنيه أعمال هيئة الصرف ، علاوة على 131 مليون جنيه اعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء..فضلا عن أعمال يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر لإحلال وتجديد محطات الميكانيكا والكهرباء باستثمارات تبلغ 648 مليون جنيه.